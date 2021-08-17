Özbekistan, Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı hükümet kurma yönündeki açıklamalarını destekliyor
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Özbekistan, Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı hükümet kurma yönündeki açıklamalarını destekliyor

Özbekistan, Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı hükümet kurma yönündeki açıklamalarını destekliyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın, Afganistan'daki iç güçlerin kapsayıcı hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediği bildirildi.

Özbekistan'ın, Afganistan'daki iç güçlerin kapsayıcı hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, komşusu Afganistan'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Özbekistan'ın Afganistan'daki gelişmeleri yakından izlediği belirtilerek, "Afganistan'daki iç güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Doha'daki Afganlar arası görüşmelerde kapsamlı bir barışın sağlanacağına inandıkları kaydedilen açıklamada, "Ülkedeki iktidar değişiminin, uluslararası hukukun genel kabul görmüş normları dikkate alınarak, genel mutabakat temelinde barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini umuyoruz. Durumun bu yönde gelişmesinin ulusal bir uzlaşmaya yol açacağına; güçlü ve potansiyeli olan bir devletin oluşumunun koşullarını yaratacağına inanıyoruz. Özbek tarafı, Afganistan ile geleneksel olarak dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini ve komşu ülkenin içişlerine karışmama ilkesini sürdürme taahhüdünü yineler." ifadelerine yer verildi.

Özbekistan'ın, Kabil ve Mezar-ı Şerif'teki diplomatik misyonlarının şu anda normal şekilde çalıştığı aktarılan açıklamada, Özbek tarafının sınır bölgesinde sınır koruma ve barışın sağlanması konusunda Taliban temsilcileriyle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Özbekistan'ın, devlet sınırını ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi ulusal mevzuat uyarınca kesinlikle bertaraf edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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