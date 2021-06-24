Özbekistan, Afganistan'da şiddetin tırmanmasından endişeli

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, komşu Afganistan'da şiddetin tırmanmasının derin endişe uyandırdığını bildirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, komşu Afganistan'da şiddetin tırmanmasının derin endişe uyandırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'daki, özellikle ülkenin kuzeyindeki askeri-siyasi durumun dikkate izlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Komşu ülkede şiddetin tırmanması derin endişe uyandırıyor. Yeni tip koronavirüsün yeni dalgasının ortaya çıktığı bir dönemde artan gerilimler, Afgan halkı hayatını daha da zorlaştırıyor. Çatışmanın tüm taraflarını güç kullanımından kaçınmaya ve sivil kayıpları önlemeye çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ayrıca 53 Afgan sınır koruma görevlisi ve yerel milisin dün Afganistan'ın Şortepa bölgesinden Özbekistan'a geçtiği, gereken soruşturma ve diğer tedbirlerin ardından ülkesine geri gönderildiği belirtildi. Afgan vatandaşlarının Özbekistan'a geçiş nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Özbekistan topraklarına geçmeye yönelik her türlü girişimlerin bertaraf edileceği ve sınırı ihlal edenlere karşı katı önlemler alınacağı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Özbek tarafı, Afganistan ile geleneksel olarak dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve komşu ülkenin içişlerine karışmamaktan yana olduğunu yineliyor.

Özbek hükümeti, ülkede kalıcı ve kapsamlı barışa katkıda bulunacak büyük enerji ve ulaşım projeleri de dahil kapsamlı ekonomik ve insani yardım yoluyla kardeş Afgan halkına yardım etmeye devam edecektir."

Dün, Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askeri sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov