Özbekistan, Afganistan'da artan gerilimden endişe duyuyor
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Özbekistan, Afganistan'da artan gerilimden endişe duyuyor

Özbekistan, Afganistan'da artan gerilimden endişe duyuyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, komşusu Afganistan'da şiddetin tırmanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, komşusu Afganistan'da şiddetin tırmanmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çatışmanın tüm taraflarını sivil kayıpları önlemeye ve güç kullanımından kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son iki günde 47 Afgan sınır koruma görevlisi ve yerel milisin ülke sınırını ihlal ederek, Afganistan'ın Şortepa bölgesinden Özbekistan'a geçtiği kaydedilirken, söz konusu Afgan vatandaşlarının gereken işlemlerin ardından ülkesine geri gönderildiği belirtildi.

Özbekistan topraklarına geçmeye yönelik her türlü girişimlerin bertaraf edileceği kaydedilen açıklamada, "Özbek tarafı, Afganistan ile geleneksel olarak dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve komşu ülkenin içişlerine karışmamaktan yana olduğunu yineliyor." ifadesine yer verildi.

23 Haziran'da da 53 Afgan sınır koruma görevlisi ve yerel milis Afganistan'ın Şortepa bölgesinden Özbekistan'a geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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