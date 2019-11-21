Özbekistan, Afganistan'a insani yardım gönderdi

21.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:44

Özbekistan, komşu Afganistan'a kitap, giysi ve spor aletlerinden oluşan insani yardım gönderdi.



Özbekistan Devlet Demir Yolları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Gençleri Uluslararası Birliğince "Barış için" ismiyle organize edilen yardım kampanyası sonucunda elde edilen kitap, giysi, spor aletleri ve diğer eşyalardan oluşan insani yardım Afganistan'a gönderildi.

Özbekistan'ın Tirmiz kentinden yola çıkan insani yardım, tren ve kamyonlarla Afganistan'ın Mezar-i Şerif şehrine ulaştırıldı.

Afgan yetkililerince teslim alınan insani yardımlar, Afganistan'daki yetim ve zorlu koşullarda yaşayan Özbek asıllı gençlere ulaştırılacak.

Açıklamada, insani yardım kampanyasının amacının, Afganistan'daki gençlerin sorunlarına uluslararası toplumun dikkatini çekmek olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA