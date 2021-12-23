Özbekistan, Afganistan'a 63 vagon insani yardım malzemesi gönderdi - Haberler
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Özbekistan, Afganistan'a 63 vagon insani yardım malzemesi gönderdi

Özbekistan, Afganistan'a 63 vagon insani yardım malzemesi gönderdi
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, komşusu Afganistan'a aralarında gıda, giysi ve kömürün bulunduğu insani yardım malzemeleri gönderdi.

Özbekistan, komşusu Afganistan'a aralarında gıda, giysi ve kömürün bulunduğu insani yardım malzemeleri gönderdi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gıda, giysi ve kömürün de olduğu 63 vagon insani yardım malzemesi demir yoluyla bu ülkeye gönderildi.

Özbekistan'ın Tirmiz kentinden yola çıkan tren, Hayratan Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'ın Mezar-i Şerif şehrine ulaştı.

Özbek makamlarınca getirilen insani yardım malzemeleri, Mezar-i Şerif şehrinde Afgan yetkililer tarafından teslim alındı.

Özbekistan hükümeti, geçen ay da komşusu Afganistan'a aralarında gıda ve giysilerin bulunduğu insani yardım malzemeleri göndermişti.

Özbekistan, Afganistan'a 63 vagon insani yardım malzemesi gönderdi

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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