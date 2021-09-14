Özbekistan, Afganistan'a 25 vagon insani yardım malzemesi gönderdi - Haberler
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Özbekistan, Afganistan'a 25 vagon insani yardım malzemesi gönderdi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan, Afganistan'a 25 vagon insani yardım malzemesi gönderdi

Özbekistan, Afganistan'a gıda ve temel ihtiyaç ürünleri ile giysi ve tıbbi malzemelerden oluşan 25 vagon insani yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan, Afganistan'a gıda ve temel ihtiyaç ürünleri ile giysi ve tıbbi malzemelerden oluşan 25 vagon insani yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbek hükümeti tarafından gönderilen, gıda ve temel ihtiyaç ürünleri, giysi ile tıbbi malzemeler taşıyan 25 vagonlu insani yardım treni Afganistan'ın Hayratan kentine ulaştı.

Özbekistan'ın gönderdiği insani yardım, ülkenin Afganistan ile sınırında yer alan Surhanderya'da Vali Tora Babalov ve Özbekistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev tarafından Afganistan'ın geçici hükümeti yetkililerine teslim edildi.

Törende konuşan Afganistan geçici hükümeti yetkilisi Zabihullah Mücahid, zor döneminde ülkeye gösterilen yüksek düzeyde ilgi, destek ve dayanışma için tüm Afgan halkı adına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Mücahid, Özbekistan yönetiminin, Afgan halkına yardım çağrısına ilk dikkat edenlerden biri olduğunu ve Afganistan'ın çok uluslu halkının, bu yardımı insanilik, kardeşlik ve iyi komşuluğunun bir tezahürü olarak kabul ettiğini vurguladı.

Belh Eyaleti Valisi Kudretullah Ebu Hamza da zamanında gösterilen bu insani yardımın bir ihtiyaç ve iki ülke halkları arasında yüzyıllara dayalı tarihi, kültürel ve manevi bağların bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Hamza, yardımın, Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin bertaraf edilmesine yardımcı olacağını, ülkede olası bir insani ve gıda krizini önlemeye hizmet edeceğini dile getirdi.

Teslim töreninin ardından Özbek ve Afgan yetkililer bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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