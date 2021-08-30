Özbekistan, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı düşünmüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı düşünmüyor

Özbekistan, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı düşünmüyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı planlamadığı bildirildi.

Özbekistan'ın, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı planlamadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'ın Taliban'dan kaçan mültecilere sınırlarını açmaya hazır olduğuna ilişkin haberlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, güvenlik açısından Özbek-Afgan sınırının kapalı olduğu, karadan sınır geçişlerinin yapılmadığı ve yakın dönemde sınır kapısının açılmasının öngörülmediği belirtildi.

Sınırı yasa dışı yolla ihlal etmeye yönelik her türlü girişimlerin sebepleri ne olursa olsun bertaraf edileceği vurgulanan açıklamada, "Özbek tarafı, son 12 gün içinde vatandaşların Afganistan'dan tahliyesine yönelik insani operasyonları yürüten birçok ülkeye yardım etti ve onların Özbekistan'a giriş çıkışları sadece hava yoluyla gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti'nin, topraklarında Afgan mültecileri kabul etmeyeceğini, onlara transit geçişlerinde yardım sağladığını ve ülkede kesinlikle sınırlı bir süre kaldığını bildiriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Özbekistan tarafının Afganistan ile geleneksel dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve komşu ülkenin iç işlerine karışmamak ilkelerine katiyen sadık kaldığını yinelediği vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bugün Taşkent'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı basın organlarında Özbekistan'ın Taliban'dan kaçan mültecilere sınırlarını açmaya hazır olduğuna ilişkin haberler çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Ali Koç Balotelli Mesut Özil Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özbekistan, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı düşünmüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 20:21:12. #1.15#

title