Özbekistan, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı düşünmüyor

Özbekistan'ın, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı planlamadığı bildirildi.

Özbekistan'ın, Afgan mültecileri topraklarına almayı ve Özbek-Afgan sınır kapılarını açmayı planlamadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'ın Taliban'dan kaçan mültecilere sınırlarını açmaya hazır olduğuna ilişkin haberlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, güvenlik açısından Özbek-Afgan sınırının kapalı olduğu, karadan sınır geçişlerinin yapılmadığı ve yakın dönemde sınır kapısının açılmasının öngörülmediği belirtildi.

Sınırı yasa dışı yolla ihlal etmeye yönelik her türlü girişimlerin sebepleri ne olursa olsun bertaraf edileceği vurgulanan açıklamada, "Özbek tarafı, son 12 gün içinde vatandaşların Afganistan'dan tahliyesine yönelik insani operasyonları yürüten birçok ülkeye yardım etti ve onların Özbekistan'a giriş çıkışları sadece hava yoluyla gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti'nin, topraklarında Afgan mültecileri kabul etmeyeceğini, onlara transit geçişlerinde yardım sağladığını ve ülkede kesinlikle sınırlı bir süre kaldığını bildiriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Özbekistan tarafının Afganistan ile geleneksel dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve komşu ülkenin iç işlerine karışmamak ilkelerine katiyen sadık kaldığını yinelediği vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bugün Taşkent'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı basın organlarında Özbekistan'ın Taliban'dan kaçan mültecilere sınırlarını açmaya hazır olduğuna ilişkin haberler çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov