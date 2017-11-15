Özbekistan'a Ziraat Bankası Dopingi

TAŞKENT (AA) – Özbekistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Timur İşmetov, Ziraat Bankası'nın Özbekistan'da faaliyet başlamasının Türk iş adamları ve diğer ülkelerin iş çevreleri için iyi bir sinyal olacağını belirtti.



İşmetov, Taşkent'te düzenlenen bir toplantıya katılmasının ardından AA muhabirinin, Ziraat Bankası'nın ortağı olduğu UTBANK'ın Özbek Agrobank'a ait yüzde 50 hissesini satın alma sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.



İşmetov, Özbek-Türk ortaklığında kurulan UTBANK'ın bir kısmının Özbekistan'ın Agrobank'a, diğer kısmının ise Ziraat Bankası'na ait olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Ziraat Bankası'nın ortağı olduğu UTBANK'ın Özbek tarafına ait hisselerini satın alınması konusunda uzlaşma sağlandığını hatırlattı.



Taraflar arasında söz konusu hisselerin hesaplanmasına ilişkin sürecin devam ettiğini kaydeden İşmetov, her iki tarafın bu hisselerin hesaplanmasına ilişkin süreci tamamlamasının ardından, imzalanacak bir anlaşma ile bu alım satımın gerçekleştirileceğini ifade etti.



Ziraat Bankası'nın Özbekistan'da faaliyete başlamasının Türk iş adamları ve diğer ülkelerin iş çevresi için iyi bir sinyal olacağını dile getiren İşmetov, bir yabancı bankanın faaliyete başlamasının ülkedeki olumlu iş ortamının bir göstergesi olduğunu ve iş adamlarına pozitif katkı sunacağını vurguladı. İşmetov, Özbekistan'da faaliyette bulunacak tüm yerli ve yabancı bankaların sistem ve yasalara uygun olarak çalışacağını da sözlerine ekledi.