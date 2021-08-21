Özbekistan'a tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkent'te doğum yaptı

Özbekistan'a tahliye edildiği sırada sancısı tutan Afgan mülteci, bebeğini ülkenin başkenti Taşkent'te dünyaya getirdi.

Özbekistan'a tahliye edildiği sırada sancısı tutan Afgan mülteci, bebeğini ülkenin başkenti Taşkent'te dünyaya getirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ederken, Özbekistan'a giden uçağa bindirilen bir Afgan mültecinin yolculuk sırasında sancısı tuttu. Özbekistan Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Furkat Sanayev tarafından yapılan açıklamada, 1991 doğumlu Afgan mültecinin bebeğini 4. Taşkent Klinik Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde dünyaya getirdiği bildirildi. Açıklamada, 3 kilo 840 gram ağırlığındaki erkek bebek ve annenin bir süre gözlem altında tutulacağı da belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Sağlık Bakanlığı tarafından Kabil'den gelen yolcular için sağlık noktası oluşturulduğu ve burada sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan yolculara yardım sunulduğu aktarıldı. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı