Özbekistan'a tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkent'te doğum yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan'a tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkent'te doğum yaptı

Özbekistan'a tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkent'te doğum yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Özbekistan'a tahliye edildiği sırada sancısı tutan Afgan mülteci, bebeğini ülkenin başkenti Taşkent'te dünyaya getirdi.

Özbekistan'a tahliye edildiği sırada sancısı tutan Afgan mülteci, bebeğini ülkenin başkenti Taşkent'te dünyaya getirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ederken, Özbekistan'a giden uçağa bindirilen bir Afgan mültecinin yolculuk sırasında sancısı tuttu. Özbekistan Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Furkat Sanayev tarafından yapılan açıklamada, 1991 doğumlu Afgan mültecinin bebeğini 4. Taşkent Klinik Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde dünyaya getirdiği bildirildi. Açıklamada, 3 kilo 840 gram ağırlığındaki erkek bebek ve annenin bir süre gözlem altında tutulacağı da belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Sağlık Bakanlığı tarafından Kabil'den gelen yolcular için sağlık noktası oluşturulduğu ve burada sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan yolculara yardım sunulduğu aktarıldı. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Cimilli İbo Düm Tek Tek Işın Karaca
Spor Mert Günok Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özbekistan'a tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkent'te doğum yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 21:18:35. #1.15#

title