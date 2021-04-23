Özbekistan'a Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Özbekistan'a, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı.

Özbekistan'a, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Sputnik V aşısının ilk partisinin, uçakla Taşkent'e ulaştığı belirtildi.

Getirilen Sputnik V aşısının miktarı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, toplam 1 milyon doz Sputnik V aşısının teslim alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Özbekistan'ın satın alacağı 1 milyon doz Sputnik V aşısının yarısının, Özbek asıllı Rus iş insanı Alişir Usmanov tarafından finanse edileceği aktarıldı.

510 binden fazla kişiye aşı uygulandı

Ülkede 1 Nisan'da başlayan aşılama süreci devam ederken ülke genelinde 510 binden fazla kişiye aşı uygulandı.

Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 88 bin 280'e çıkarken iyileşenler sayısı 85 bin 232'ye ulaştı, 641 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 407 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan, geçen ay Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim almıştı.

Özbek makamları, daha önce aşılama süreci kapsamında nisan-haziran döneminde yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4 milyon kişinin, yıl sonuna kadar da 7 milyon kişinin aşılanmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov