Özbekistan'a Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan'a Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Özbekistan'a Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'a, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı.

Özbekistan'a, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Sputnik V aşısının ilk partisinin, uçakla Taşkent'e ulaştığı belirtildi.

Getirilen Sputnik V aşısının miktarı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, toplam 1 milyon doz Sputnik V aşısının teslim alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Özbekistan'ın satın alacağı 1 milyon doz Sputnik V aşısının yarısının, Özbek asıllı Rus iş insanı Alişir Usmanov tarafından finanse edileceği aktarıldı.

510 binden fazla kişiye aşı uygulandı

Ülkede 1 Nisan'da başlayan aşılama süreci devam ederken ülke genelinde 510 binden fazla kişiye aşı uygulandı.

Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 88 bin 280'e çıkarken iyileşenler sayısı 85 bin 232'ye ulaştı, 641 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 407 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan, geçen ay Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz teslim almıştı.

Özbek makamları, daha önce aşılama süreci kapsamında nisan-haziran döneminde yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4 milyon kişinin, yıl sonuna kadar da 7 milyon kişinin aşılanmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özbekistan'a Rus Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:23:24. #1.16#

title