Özbekistan'a Çin'den satın aldığı "ZF2001" aşısının 1 milyon dozu daha ulaştı
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Özbekistan'a Çin'den satın aldığı "ZF2001" aşısının 1 milyon dozu daha ulaştı

Özbekistan'a Çin'den satın aldığı 'ZF2001' aşısının 1 milyon dozu daha ulaştı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimler Akademisinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ZF2001 aşısından 1 milyon doz daha teslim aldı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimler Akademisinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ZF2001 aşısından 1 milyon doz daha teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbekistan'ın 3 milyon doz satın aldığı "ZF2001" aşısının 1 milyon dozunun daha başkent Taşkent'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkeye, mart-nisanda Çin üretimi ZF2001 aşısından 2 milyon doz, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirildiği hatırlatılan açıklamada, Özbekistan'a bugüne kadar toplam 3 milyon 760 bin doz Kovid-19 aşısı geldiği belirtildi.

Ülkede 1 milyon 346 bin 761 doz aşı yapıldı

Özbekistan'da son 24 saatte 61 bin 546 doz aşı uygulandığı, böylelikle toplam 1 milyon 346 bin 761 doz aşı yapıldığı aktarılan açıklamada, 1 milyon 110 bin 101 kişiye ilk doz, 236 bin 660 kişiye ise ikinci doz aşıların yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte 175 kişide virüsün tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 97 bin 68'e çıktığı, 279 hastanın taburcu edilmesiyle virüsten iyileşenlerin sayısının ise 92 bin 582'ye yükseldiği aktarıldı.

3 bin 814 hastanın tedavisinin hastanelerde sürdüğü bildirilen açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin ölmesiyle virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 672'ye çıktığı kaydedildi.

Aşılama kampanyasının 1 Nisan'da başladığı ülkede, ilk etapta yaşlılar, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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