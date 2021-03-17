Özbekistan'a 660 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı
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Özbekistan'a 660 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı

17.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:37
Özbekistan'a 660 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı

Özbekistan, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 660 bin doz teslim aldı.

Özbekistan, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 660 bin doz teslim aldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından temin edilen 660 bin doz AstraZeneca aşısının Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla İstanbul üzerinden ülkeye ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında temin edilen AstraZeneca aşısı için Özbekistan'ın ocak ayında görüşmeler yaptığı belirtilen açıklamada, aynı program kapsamında yıl sonuna kadar toplam 2 milyon doz AstraZeneca aşısının ülkeye getirileceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinin hafta sonuna kadar başlayacağı belirtildi.

Yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları son günlerde yeniden artışa geçen Özbekistan'da, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 115 artarak 80 bin 858'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 79 artarak 79 bin 450'ye çıktı.

Ülkede virüs saptanan 786 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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