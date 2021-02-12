Özbekistan 1 Ocak 2023'te tamamen Latin alfabesine geçecek
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Özbekistan 1 Ocak 2023'te tamamen Latin alfabesine geçecek

12.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:36
Özbekistan 1 Ocak 2023'te tamamen Latin alfabesine geçecek

Özbekistan'da, 1 Ocak 2023'ten itibaren tamamen Latin alfabesine geçileceği açıklandı.

Özbekistan'da, 1 Ocak 2023'ten itibaren tamamen Latin alfabesine geçileceği açıklandı.

Özbekistan hükümeti aşamalı olarak Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yol haritasını içeren kararı onayladı.

Karara göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile resmi yazışmaları Latin alfabesiyle yapılacak. Ayrıca ülkedeki tüm basın organları, elektronik medya, haber siteleri, matbaa ve yayınevleri de Latin alfabesini kullanacak.

Söz konusu tarihten itibaren kimlik belgeleri, yabancıların oturma izni ve ikamet belgeleri, antetli kağıtlar Latin alfabesinde düzenlenecek, ayrıca tüm cadde ve sokak ile kurum adları, pankart ve tabelalar, ilan ve reklamlar da Latin alfabesinde hazırlanacak.

Bu çerçevede ülkede Latin alfabeli Özbekçenin yeni yazım kuraları hazırlanarak kabul edilecek.

Özbekistan'daki devlet kurumlarında halen resmi yazışmalar Kiril alfabesiyle yürütülürken, ülkedeki okullarda ise Latin alfabeli Özbekçe kitaplar üzerinden eğitim veriliyor.

Kiril ve Latin alfabelerinin aynı anda kullanıldığı Özbekistan'da, 2 Eylül 1993'te Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yasa kabul edilirken, 31 harften oluşan bu alfabe, 1995'te 29 harfli yeni Latin alfabesiyle değiştirildi.

Ülkede hala Özbekçeye en uygun Latin alfabesinin uyarlanmasına ilişkin tartışmalar devam ederken, çoğu uzmanlar, 1993'te kabul edilen Latin alfabesinin Özbekçeye daha uygun olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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