Özbek yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı
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Özbek yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:00
Özbek yolcu, İstanbul Havalimanı'nda kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Özbekistan uyruklu kadın yolcu kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda Özbekistan uyruklu kadın yolcu kaçak korona virüs ilaçlarıyla yakalandı. Yolcunun üzerinde yapılan aramada 174 adet korona virüs ilacı ve 50 adet farklı marka cep telefonu ele geçirildi.

Havalimanı polisi, Türkiye'ye giriş yapan Özbekistan uyruklu Gülnaz S. isimli yolcunun durumundan şüphelendi. Yolcuyu durduran ekipler, üzerinde ve çantasında arama yaptı. Çantada yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve ilaç görüldü. Detaylı incelemelerde farklı marka ve modellerde 50 cep telefonu, 174 adet Covid-19 ilacı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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