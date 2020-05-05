Özbek ve Türk iş insanları, Kovid-19 sonrası turizmdeki iş birliğini ele aldı
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Özbek ve Türk iş insanları, Kovid-19 sonrası turizmdeki iş birliğini ele aldı

Özbek ve Türk iş insanları, Kovid-19 sonrası turizmdeki iş birliğini ele aldı
05.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:04

Özbek ve Türk iş insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası turizm alanındaki iş birliğini düzenledikleri online toplantıda ele aldı.

Özbek ve Türk iş insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası turizm alanındaki iş birliğini düzenledikleri online toplantıda ele aldı.

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezince Taşkent Ticaret Müşavirliğinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Uluğbek Azamov, Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin ile Özbek ve Türk iş insanları katıldı.

Bağlıkaya, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19'un bütün dünyada turizmi sıfır noktasına getirdiğini belirterek, "Gerçekçi olunursa 2020'de uluslararası turizm anlamında ciddi bir hareket beklememek lazım." dedi.

Bağlıkaya, salgın sonrası dönemde ilk önce yurt içi turizmin canlanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt içi turizm Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak diye beklentimiz var. Temmuz-ağustos itibarıyla iç turizmin hareketlenmesini bekliyoruz. Eylül-ekimde bazı ülkelerden az miktarda yabancı turizm gelebilir ancak 45 milyon yabancı turist yakalamış ülkede, 2020'de kendini tatmin edecek ve tesislerini dolduracak düzeyde turizm hareketini TÜRSAB olarak öngörmüyoruz."

"Bu sezonda yurt içi turizme odaklanılması gerekir"

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Azamov da salgınla ilgili dünyadaki durumun, bu sezonda yurt içi turizme odaklanmalarını gerektirdiğini, durumun normale dönüşmesinin ardından yurt içi turizminin yanı sıra bölgesel turizmin de önem kazanabileceğini söyledi.

Azamov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının koronasız oteller sertifikası uygulaması konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ve bu sertifikayı ülkedeki otellerde uygulamayı planladıklarını anlattı.

Taşkent Ticaret Müşaviri Türker, salgının son dönemde turizm alanında büyük atağa geçen ve yabancı turist sayısını belirgin ölçüde artıran Özbekistan'ın turizm gelirlerini de önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı.

Salgından sonraki dönemde ilk etapta yurt içi turizme önem vereceklerine işaret eden Türker, daha sonra ülkeye yabancı turistlerin gelişinin de hızlanacağını dile getirdi.

Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Keskin, toplantının amacının salgın sonrası dönemde Özbekistan ve Türkiye'nin turizm alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ve mevcut potansiyelin artırılması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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