Özbek-Türk Üniversitesi kurulması çalışmaları

Özbekistan'da temaslarına devam eden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Özbek- Türk Üniversitesinin hem kurulmasına hem de yapılanmasına destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet ile Özbekistan'da bulunan Rektör Aydınlı, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerinin ana gündeminin Özbek-Türk Üniversitesinin kurulması olduğunu belirtti.

AYBÜ olarak 2020 yılının başlarında Buhara, Taşkent ve Semerkant başta olmak üzere 8 Özbek devlet üniversitesiyle üçlü işbirliği anlaşmaları yaptıklarını aktaran Aydınlı, tarihi bir ana tanıklık ettiğinden dolayı çok memnun olduklarını kaydetti.

AYBÜ'nün genç bir üniversite olmasına rağmen özellikle Türk cumhuriyetleriyle çeşitli işbirlikleri yürüttüklerini bildiren Aydınlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukçu olmam münasebetiyle Taşkent Hukuk Üniversitesi bizim daha fazla iletişime geçtiğimiz bir üniversite oldu. Özellikle Taşkent Hukuk Üniversitesi yöneticilerinden bize gelen talep Türk Hukuku Araştırma Merkezinin burada kurulması oldu. Özellikle de uluslararası tahkim, uluslararası ticaret, insan hakları gibi konularda ortak çalışma yapabiliriz talepleri geldi. Biz de bunlar üzerinde hızlı bir şekilde çalışma yapmaya başladık."

Rektör Aydınlı, Özbek-Türk Üniversitesinin hem kuruluşunda hem de yapılanmasında AYBÜ Üniversitesi olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.