ÖZBEK TEMİZLİKÇİ KADINA KORKUNÇ TUZAK

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi'de Özbekistan uyruklu Barchinoy K. sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini emlakçı olarak tanıtan Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere anlaştı. Özkan E.'nin söylediği adrese giden kadın, iddiaya göre burada Özkan E., tarafından bıçak zoruyla alıkonularak, gasbedildi ve cinsel ilişkiye zorlandı.

Olay, 1 Kasım Pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Barchinoy K. sosyal medya üzerinden kendisini emlakçı olarak tanıtan Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere anlaştı. Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi 2387 Sokak'ta bir daireye çağırdı. Temizlik için verilen adrese gelen Barchinoy K., iddiaya göre burada Özkan E., tarafından bıçak zoruyla alıkonuldu. Kadının cep telefonunu gasbeden Özkan E., kadını cinsel ilişkiye zorladı.

Özkan E.?nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu. İhbar üzerine Nilay yerine gelen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettiği Özkan E.?yi saatler içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden de aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasbettiği, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı tuzakla Özbek kadını ağına düşüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.