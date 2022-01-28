Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı, Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (İHA) - Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Özbek Saran için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene oğulları Sadettin Saran ve Kenan Saran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hülya Koçyiğit ve çok sayıda yakın akrabası katıldı. Özbek Saran ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

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