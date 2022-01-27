Özbek Saran kimdir? Özbek Saran öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran kimdir, nereli?

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın acı günü. Saran'ın 84 yaşındaki babası Özbek Saran vefat etti. Peki, Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran kimdir, nereli? Özbek Saran öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

ÖZBEK SARAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özbek Saran yarın ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Özbek Saran'ın cenazesi 28 Ocak 2022 Cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Saran Group'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer kullanıldı:

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran'ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group Ailesi'ne sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

ÖZBEK SARAN KİMDİR?

Özbek Saran, 12 Nisan 1935 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayan Özbek Saran üniversiteyi ABD Colorado School Of Mines alanında okudu. Akabinde Lisans Üstü eğitimini ise Denver Üniversitesinde Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Özbek Saran ABD'de birçok petrol sahasında petrol rezervuar mühendisi olarak çalışmıştır.

Özbek Saran ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın babasıdır. Özbek Saran 27 Ocak 2022 Perşembe günü 86 yaşında vefat etmiştir.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Steven Sadettin Saran (d. 30 Ağustos 1964; Denver, Colorado) Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

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