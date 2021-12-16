Özbek sanatçılar konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbek sanatçılar konser verdi

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Özbek sanatçılar, "Özbekistan Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

İSTANBUL (AA) - Özbek sanatçılar, "Özbekistan Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Özbekistan Konseri" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 50 Özbek sanatçı Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıktı.

Gulsanam Mamazoyitova, Otabek Muxammadzoxid ve Ozoda Nursayidaova'nın da aralarında bulunduğu sanatçıların sahneye çıktığı gecede, Navbahor Dans Topluluğu da gösteri sundu.

Konserde "Neşe", "Kara Gözlüm", "Neredesin", "Pervane", "Yiğit", "Özbeğim Atlası", "Canona", "Aşıklar" ve "Lezgi" gibi eserler seslendirildi.

"Özbekistan: İpek Yolu'nun Kalbi" fotoğraf sergisinin de izlenime sunulduğu geceye, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Olimjon Mirzayev, Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, çeşitli ülkelerin konsolosluk yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Özbek sanatçılar konser verdi

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

 Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

 Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title