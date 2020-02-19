Özbek polisinden terör operasyonu

19.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16

Özbekistan polisi terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 21 şüpheliyi gözaltına aldı.



Özbek polisi, DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Özbek polisi tarafından yapılan açıklamada, bir başka Özbek vatandaşının "ideolojik etkisi" altında olduğu kaydedilen zanlıların, örgütü finansa etmeyi planladığı ifade edildi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA