Özbek polisinden terör operasyonu
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Özbek polisinden terör operasyonu

Özbekistan polisi terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

19.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16
Özbek polisinden terör operasyonu

polisi terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 21 şüpheliyi gözaltına aldı.


Özbek polisi, DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Özbek polisi tarafından yapılan açıklamada, bir başka Özbek vatandaşının "ideolojik etkisi" altında olduğu kaydedilen zanlıların, örgütü finansa etmeyi planladığı ifade edildi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA
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