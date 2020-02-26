Özbek-Kazak Forumu'nda 500 milyon dolarlık iş birliği

26.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:34

Özbekistan-Kazakistan Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nda taraflar arasında iş birliğini öngören toplamda 500 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.



Özbekistan'ın Harezm bölgesinde Özbekistan-Kazakistan Bölgelerarası İşbirliği 2. Forumu düzenlendi.

İki ülkeden çok sayıda iş adamı ve yetkilinin katıldığı etkinliğe Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlık etti.



Yatırım, ulaşım, taşımacılık, tarım ve diğer alanlarda iş birliğinin ele alındığı forumun sonunda konuşan Aripov, 2019'da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,1 milyar dolara ulaştığını kaydederken, amaçlarının bu rakamı 2020'de 5 milyar dolara, yakın gelecekte ise 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

Mamin de, Kazakistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Ontustık Serbest Ekonomik Bölgesi'nde ortak tekstil entegre fabrikalarının kurulmasını, ayrıca Kazakistan'ın Türkistan; Özbekistan'ın Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerini içeren ortak turizm güzergahının oluşturulmasını önerdi.

Özbek-Kazak sınırında Orta Asya ticari-ekonomik iş birliği merkezinin kurulmasına önem verdiklerini ifade eden Mamin ayrca Özbek ürünlerinin Kazakistan toprakları üzerinden geçişi için elverişli tarife politikalarını sürdüreceklerini belirtti.

Mamin, "Kazakistan için Özbekistan, Güney Asya'ya, Özbekistan için Kazakistan ise Avrasya Ekonomik Birliği, Güney-Doğu Asya, Kafkaslar ve Avrupa piyasalarına çıkış demektir." yorumunu yaptı.

Forumun ardından, iki ülke arasında sanayi, altyapı, eczacılık, tarım, bankacılık ve diğer alanlarda iş birliğini öngören toplam tutarı 500 milyon dolarlık 52 anlaşma imzalandı.



İki ülkenin üretim ve yatırım imkanlarının da sergilendiği forumun ardından iki ülke iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA