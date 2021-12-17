ÖZBEK KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI; OLAYI HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ - Haberler
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ÖZBEK KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI; OLAYI HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca ilçesinde Lola Ibatova'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.H, babası E.H.(42) ve amcası M.H.(36) gözaltına alındı.

Darıca ilçesinde Lola Ibatova'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.H, babası E.H.(42) ve amcası M.H.(36) gözaltına alındı. Baba ve amcanın olayı duyduktan sonra otele gelerek araştırma yaptıkları ve delilleri karartma amacı gütmeleri sebebiyle gözaltına alındıkları iddia edildi. M.H. ile babası E.H. ve amcası M.H., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZBEK KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI; OLAYI HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

ÖZBEK KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI; OLAYI HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

ÖZBEK KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINDI; OLAYI HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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