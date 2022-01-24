Özbek Kadın Hakları Derneği kuruldu

Yeni bir hayat kurmak ya da çalışmak için Türkiye'ye gelen Özbekistanlı kadınların haklarını savunmak, sorunlarını çözmek ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla kurulan Özbek Kadın Hakları Derneği çatısı altında birleşen kadın ve erkekler 'Yurttaşlar Buluşması'nda bir araya geldi. Dernek yöneticileri ve derneğe başvuru yapan kadınların yüz yüze tanışması amaçlanan buluşmaya Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Başkatibi Sherzod Abdunazarov da katıldı. Özbek mutfağından örnek yemeklerin de sunulduğu buluşmaya katılanlar tek tek kendilerini tanıtarak dernekle tanışma hikayelerini anlattı.

İstanbul'da yapımcılık yapan Gül Ergen "Derneği duyduğumda çok mutlu oldum. Kadın hakları derneğinin açılması Özbekistan tarihinde ilk defa olan bir şey. Dünyada ilk bu. Özbekistanlı kadın hakları derneğini ilk defa duyduk. Sağ olsunlar, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla, destek olmasıyla kuruldu bu dernek. Özbekistan'dan gelen kadınlarımız çok var İstanbul'da. Birçok sorunlarla karşılaşıyor kadınlarımız" dedi.