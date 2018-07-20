Özbek İtfaiyeciler Türkiye'de Eğitim Aldı

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen itfaiyeciler Konya'da, arama kurtarma, yangın, trafik kazası ve ilk yardım konularında 2 haftalık teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Özbek itfaiyeciler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Konya Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle hayata geçirilen Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı'na katılmak için Konya'ya geldi.

Kentte iki hafta boyunca arama kurtarma, yangın, trafik kazası ve ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı eğitim alan Özbek itfaiyeciler için eğitimin son günü gece tatbikatı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katıldığı gece tatbikatında, 5 katlı binada çıkan yangın söndürülerek, içerdeki yaralılar kurtarıldı.

Deprem sırasında çöken binanın altında kalan yaralının, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından göçük altından kurtarılmasıyla tatbikat devam etti.

Son tatbikatta ise itfaiye ekipleri zamanla yarışarak yanan aracı söndürdü. Tatbikat, heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Özbek itfaiyeciler, gece tatbikatıyla tamamlanan eğitimin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, Özbekistan'dan gelen itfaiyecilere yaklaşık 2 hafta süren eğitim programı düzenlediklerini belirterek, eğitimleri gece operasyonuyla tamamladıklarını söyledi.

İşbitirici, başarıyla gerçekleştirilen gece tatbikatının yurt dışındaki itfaiyecilere örnek olmasını diledi.

Özbekistan İtfaiye Genel Müdürlüğü Merkezi Başkanı Yarbay Nurcan Bekbaum ise eğitimcilere, Konya İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun diğer paydaşlarına teşekkür etti.