Özbek iş dünyasından Dündar'a ziyaret

Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Başkan Dündar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov'u makamında ağırladı. Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Can Can'ın da yer aldığı ziyarette misafirlerine modern belediyecilik hizmetleriyle Bursa'yı modern bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dündar, Özbekistan'ın To'rakorgan Belediyesi ile kardeş olduklarını belirterek, kardeş belediyelerle münasebetleri her zaman güçlü tuttuklarına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov da, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarının takdire şayan olduğunu kaydetti. Kakhkhorov, ziyarette

Başkan Dündar'a Özbekistan'ın geleneksel kıyafeti 'çapan' giydirdi. Dündar da Özbek heyete Bursa'ya mahsus çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

Kaynak: İHA