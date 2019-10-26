Özbek Bakan Yardımcısından Büyükkılıç'a ziyaret

26.10.2019 16:06

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehirden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye gelen heyet Büyükkılıç'a makamında ziyarette bulundu.

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir toplantı yaptıklarını ve ardından Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Khidoyatov, Özbekistan'ın çok hızlı gelişmeye başlayan bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Büyükkılıç da Özbekistan'ı ata yurdu olarak gördüklerini anlatarak, "Ata yurdu Özbekistan'dan konuklarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizleri kendimizden farklı düşünmeyiz. Özbekistan için üzerimize düşen ne varsa gerek büyükşehir gerek ilçe belediyeleri olarak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ve bürokratlarla bir toplantı yaptı.

Kaynak: AA