Özbalta kamp dönemini değerlendirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Afyonkarahisar kampında önemli açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Afyonkarahisar kampında önemli açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Manisa Futbol Kulübünün hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği 2021-2022 sezonu hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta, Afyonkarahisar kampını ve yeni sezon öncesi görüşlerini dile getirdi. Afyonkarahisar'da iki etapta gerçekleşen kampı değerlendiren Özbalta, "Hem oyun hem de ihtiyacımız olan mevkilerimizin eksiklerini görme açısından verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bu sezon oyunumuz ve oyun gücümüzle birlikte kalitemizin de daha yukarı seviyelere çekmek durumunda olduğumuz bir yıl olacak. Oyuncularımın istenilenleri dikkatle, ciddiyetle coşkuyla yapma çabasını son derece takdir ettiğim ileriye dönük beni ve ekibimi umutlandıran reaksiyonlar aldık" ifadelerini kullandı.

"Doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık"

Takıma doğru ve karakterli oyuncuların dahil olduğunu vurgulayan Serkan Özbalta, "Geçen sezon yakalanan ivmenin devamını sağlamak ve gelişimin daha hızlı bir şekilde devamı açısından mevkisel eksiklerimizi gidermemiz gerekiyordu. Yönetimimiz tarafından çok ince elenip sık dokunarak doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık. Manisa Futbol Kulübünün hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik. 4 Ağustos itibariyle kampımız bitti. 7 Ağustos Manisa'da top başı yapacağız ve ligin ilk maçı olan İstanbulspor maçına hazırlanacağız" dedi.

"Taraftarımız doğru zamanı beklesin"

Son olarak taraftarlara seslenen Özbalta, "Taraftarlarımızdan sabır ve doğru zamanı beklemelerini istiyorum. Doğru zaman geldiğinde ortaya koydukları vefayı, sabrı ve özveriyi onların kalplerinde huzur, ağızlarında çok hoş bir tat bırakan o duyguların karşılığını hep beraber alacağız. O güne kadar zihinlerini berrak tutsunlar" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı