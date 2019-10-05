Özaytürk ailesi aynı hastanede sağlık hizmeti sunuyor

05.10.2019 11:14

Kilis'te baba, anne ve oğul aynı hastanede sağlık hizmeti sunuyor.

Diyaliz hekimi baba Abdullah ile diyaliz hemşiresi eşi Hanife ve doktor oğulları Salih Özaytürk, Kilis Devlet Hastanesinde görev yapıyor.

Ailece beyaz önlüklü olan 4 çocuklu Özaytürk çiftinin bir kızı ve iki oğlu da tıp fakültesinde eğitimlerine devam ediyor.

Baba Abdullah Özaytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslekte 27 yılı geride bıraktığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Kilis Devlet Hastanesinde diyaliz hekimi olarak görev yaptığını ifade eden Özaytürk, oğlu ve eşiyle aynı çatı altında sağlık hizmeti vermekten onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun hekim olmak istediğini ilk öğrendiğinde olmaması yönünde telkinde bulunduğunu ancak ısrar etmesi sonucu kabul ettiğini anlatan Özaytürk, şöyle konuştu:

"Hekim olmasını önermediğimde ısrarla hekim olmak istediğini söyledi. Büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğu için hekim olmasını istememiştim. Bir de son dönemde hekimlerin sosyal konumunun zayıflaması, sürekli olarak hekimlere karşı bir saldırının olması beni bu noktada biraz düşündürmüştü. Önce hekim olmasını istemedim ama sonra hekim olması noktasında kararlılığını görünce kabul ettim ve bazı tavsiyelerim oldu. İnşallah hekimlik onlarla daha iyi noktalara gelecek."

Oğlunun çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve tıp fakültesine girmek için kendilerini hiç yormadığını dile getiren Özaytürk, oğlunun annesinin yardımlarıyla bu seviyeye geldiğini söyledi.

- "3 çocuğum daha tıp fakültesinde eğitim alıyor"

Anne Hanife Özaytürk de 1990 yılında hemşireliğe başladığını ancak 5 yıl sonra çocuklarının eğitimi için 15 sene mesleğe ara verdiğini anlattı.

Bu sürede tüm zamanını çocuklarının eğitimiyle geçirdiğini belirten anne Özaytürk, "İhtiyaçları azaldıktan sonra tekrardan mesleğe döndüm. Salih küçüklüğünden beri doktor olmak isterdi. Kendini anasınıfında da doktor Salih Özaytürk diye tanıtırdı. Çok şükür, bugün de doktor oldu. 4 çocuk annesiyim, Salih en büyük çocuğumuz. Kızım son sınıf tıp öğrencisi, iki tane daha oğlum var ve onlar da 2. sınıf tıp öğrencisi. Hepimiz sağlık alanındayız." diye konuştu.

Salih Özaytürk de babasının hastalarıyla diyaloğundan etkilendiği için küçüklüğünden beri doktor olmak istediğini söyledi.

Derslerine hep hayalleri ve idealleri doğrultusunda çalıştığını kaydeden Özaytürk, "Bunun nedeni kendimi bildim bileli babamın iş yerine gidip, hastalarla iletişimini görüp, heveslenip doktor olmak istedim. Küçüklüğümden beri idealimde bu vardı. Ona uygun olarak çalıştım ve bugün doktor olarak göreve başladım. Burada annem ve babam ile çalışmak çok güzel bir duygu. Onların yanında olmak gerçekten insana güven verici ve rahatlatıcı bir şey." ifadelerini kullandı.

"Evlatlarıyla aynı hastanede hizmet vermek ayrı bir şans ve güzellik"

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da bakanlığın, Kilis'e 30 yeni hekim atadığını ve bunlardan bir tanesinin de Özaytürk çiftinin oğlu olduğunu söyledi.

Özaytürk çiftinin çocuklarını da kendileri gibi sağlıkçı olarak yetiştirmesinin örnek bir davranış olduğuna işaret eden Arık, "Evlatlarıyla aynı hastanede hizmet vermek ayrı bir şans ve güzellik. Böyle evlatlar yetiştirdiği için Abdullah Bey'e teşekkür ediyorum." dedi.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nigar Tepe Karakış da baba Abdullah Özaytürk'ün başarılı, özverili ve çalışkan bir hekim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hanife Hanım da 9 yıldır diyaliz merkezinde hemşirelik yapıyor, başarılı ve özverili çalışıyor. Oğullarının da tıp fakültesinden mezun olup hastanemize atandığını duyduğumuzda sevindik. Hekim arkadaşımız, bu hafta iş başı yaptı. Doktor bey ve hemşire hanımın yetiştirdikleri çocuklarını burada beraber çalışırken görmek bizim için gerçekten gurur verici."

Kaynak: AA