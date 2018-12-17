Özaydın, Aday Öğretmenlere Gıda Bankasını Anlattı

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Selçuk Ortaokulu'nda aday öğretmenlere, Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankasının çalışma yapısını anlattı.

Selçuk Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan Özaydın, aday öğretmenlere Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nın işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Hayır sahiplerinin katkıları ile faaliyet gösteren Gıda Bankasının, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettiğini ifade eden Özaydın, "Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerine, gıda, temizlik ve benzeri ürünleri ihtiyaçlarına göre, seçebilme imkanı tanıyarak yardım ediyor. Gıda Bankası kurumsal ve şeffaf yapısı ile güvenilir bir yardım kuruluşu. Bu nedenle hepinizi burayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA