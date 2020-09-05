Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada gündem olan Özay K. olayı ve Melisa konusu kullanıcıların merak konusu oldu. İşte gündem olan üzücü olayın detaylar.

Sosyal medyada trend olan Melisa ve Özay K. konusu vatandaşlar tarafından merak edildi.15 yaşındaki Melisa K'nın intiharı sorası sosyal medya bu olayla yankılandı. Özay K. Kimdir? Melisa K. Kimdir? MELİSA VE ÖZAY K. OLAYI NEDİR? Olay İzmir'in Ödeiş ilçesinde yaşandı. İntihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. TWITTER'DAN İNTİHAR PAYLAŞIMI Sosyal medya hesabından babasından 'ölmesi' yönünde baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K, son olarak "Tetiği çektim" paylaşımı yaptı. MELİSA VE ÖZAY K. OLAYINDA NE OLDU? - Melisa'nın babası Özay K. 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi - Melisa'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası Özay K. serbest bırakıldı