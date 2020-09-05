Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir?

Sosyal medyada gündem olan Özay K. olayı ve Melisa konusu kullanıcıların merak konusu oldu. İşte gündem olan üzücü olayın detaylar.

Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir?
05.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:57

Sosyal medyada trend olan Melisa ve Özay K. konusu vatandaşlar tarafından merak edildi.15 yaşındaki Melisa K'nın intiharı sorası sosyal medya bu olayla yankılandı. Özay K. Kimdir? Melisa K. Kimdir?

MELİSA VE ÖZAY K. OLAYI NEDİR?

Olay İzmir'in Ödeiş ilçesinde yaşandı. İntihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

TWITTER'DAN İNTİHAR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından babasından 'ölmesi' yönünde baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K, son olarak "Tetiği çektim" paylaşımı yaptı.

MELİSA VE ÖZAY K. OLAYINDA NE OLDU?

- Melisa'nın babası Özay K. 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

- Melisa'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası Özay K. serbest bırakıldı

İlgili Haberler

Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?
Ünal Işık kimdir? Avukat Ünal Işık olayı nedir, neyle suçlanıyor?
Sosyal medyada videolarına sıkça rastladığımız Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas nerelidir? Aykut Elmas'ın mesleği nedir?
Sosyal medyada videolarına sıkça rastladığımız Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas nerelidir? Aykut Elmas'ın mesleği nedir?
Camide şarkı söyleyen kadın olayı nedir? Melih Gökçek, camide şarkı söyleyen kadın hakkında ne dedi?
Camide şarkı söyleyen kadın olayı nedir? Melih Gökçek, camide şarkı söyleyen kadın hakkında ne dedi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Angela Merkel Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Enner Valencia Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: Özay K. olayı nedir? Sosyal medyada konuşulan Melisa ve Özay K. olayı nedir? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 19:57:26. #1.15#
title