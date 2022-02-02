Ozan Tufan Watford'da kaç gol attı? Ozan Tufan Watford golleri! Ozan Tufan kaç kilo, boyu kaç? Ozan Tufan kaç yaşında? Ozan Tufan Watford kariyeri!

Ozan Tufan kaç kilo, , boyu kaç? Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye tekrar dönmesinin ardından merak konusu oldu. Yarım sezon kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Ozan Tufan hakkında Ozan Tufan Watford'da kaç asist yaptı? Ozan Tufan Watford'da kaç maçta forma giydi? Ozan Tufan Watford golleri! Ozan Tufan Watford'da kaç gol attı? Ozan Tufan kaç kilo, boyu kaç? Ozan Tufan Watford kariyeri! detayları haberimizde...

OZAN TUFAN WATFORD KARİYERİ!

Ozan Tufan Watford formasıyla 9 maça çıktı ve çıktığı maçlarda asist ve gol kaydedemedi. Premier Lig'te 7, FA Cup'ta 1 ce EFL Cup'ta 1 maça çıktı. 5 maçta kadroda yer almadı. 9 maçta kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı. Bu sezon Watford formasıyla toplamda 489 dakika mücadele etti ve sarı/kırmızı kart görmedi.

OZAN TUFAN WATFORD'DA KAÇ GOL ATTI?

Watford formasıyla 9 maça çıktı ve çıktığı maçlarda asist ve gol kaydedemedi.

Premier Lig: 7 maç - 0 gol - 0 asist

FA Cup: 1 maç - 0 gol - 0 asist

EFL Cup: 1 maç - 0 gol - 0 asist

OZAN TUFAN KAÇ KİLO, BOYU KAÇ?

Doğum tarihi: 23 Mart 1995 (26 yıl yaşında)

23 Mart 1995 (26 yıl yaşında) Boy: 1,79 m

1,79 m Kilo : 80 kg

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan 23 Mart 1995 doğumlu orta sahada görev yapan Türk millî futbolcudur. Fenerbahçe'den kiralık olarak Premier League takımlarından Watford'da forma giymektedir.

2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giydi. 9 Ağustos 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda KuPS Kuopio karşısında Bursa Atatürk Stadyumunda oynanan maçın 71. dakikasında attığı gol ile Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu olmuştur.

OZAN TUFAN FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin açıklaması:

Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında

2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz @Ozan 'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir.

OZAN TUFAN FENERBAHÇE KARİYERİ!

2015-16

12 Ağustos 2015'te 7.000.000 € karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. 8 numaralı formayı tercih etti. Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır. Fenerbahçe'ye geldiği sezon orta sahada Raul Meireles, Josef De Souza, Diego Ribas, Mehmet Topal gibi isimlerle forma rekabetine giren Ozan, genç yaşına rağmen birçok maçta forma giymiştir. Süper Lig'de ilk asistini 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında Diego Ribas'a yapan Ozan, bir sonraki asistini ise 26. haftada bir derbi mücadelesi olan Beşiktaş maçında Luis Nani'ye yapmıştır. Sezona Vitor Pereira teknik direktörlüğünde giren Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamlamıştır. Ozan Tufan 2015-16 Sezonunda Fenerbahçe Formasıyla 26 Lig karşılaşmasına çıkmış, 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupasında 10 maçta 1 asist, Uefa Avrupa Liginde ise 9 maça çıkmış 1 gol atmıştır. Sezonun tamamında 46 Maça çıkan Ozan, 1 Gol 2 Asist ile sezonu tamamlamıştır.

2016-17

Türkiye Milli Takımıyla Avrupa Futbol Şampiyonasında boy gösteren Ozan, Euro 2016 müsabakalarından dolayı Fenerbahçe kampına geç katılmıştır. Fenerbahçe, geçen sezonun teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırmış, yerine Hollandalı teknik adam Dick Advocaat getirilmiştir. Dick Advocaat'ın da beğenisini kazanan Ozan Tufan genç yaşına rağmen birçok maçta görev almıştır. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk resmi maçına Uefa Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Monaco karşısında çıkmıştır. Dick Advocaat tarafından sezonun başında ön libero olarak oynatılan Ozan, bazen on numara olarak görev alsa da ekseriyetle merkez orta saha pozisyonunda oynamıştır. Fenerbahçe formasıyla bu sezonda ilk golünü, Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor maçında kaydetmiştir. Bu gol aynı zamanda Ozan'ın Fenerbahçe formasıyla kaydettiği ilk lig golüdür. Yükselen performansıyla formasını kaptırmayan Ozan, ikinci golünü Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa maçında deplasmanda kaydetmiş, golden sonra Fenerbahçe armasını öpmüştür. Fenerbahçe mücadeleyi 1-5 kazanmıştır. Süper Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor maçında sakatlanan Ozan, ligin 15. haftasına kadar oynanan Gençlerbirliği maçına kadar forma giyememiştir, öte yandan Uefa Avrupa Liginde A Grubunun ikinci maçı olan Feyenoord maçında Emmanuel Emenike'nin attığı golün asistini yapmış, Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazanmıştır. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Başakşehir'e karşı takımının galibiyet golünü atmış, Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazanmıştır. Bu maç aynı zamanda Başakşehir'in o sezon namağlup unvanını kaybettiği maç olurken, Ozan Tufan performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştır. Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe mücadeleyi 2-3 kazanmış, Ozan takımının galibiyet golünün asistini Aatıf Chahechoue'ye yapmıştır. 26 Nisan tarihinde oynanan Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Başakşehir'e karşı takımının beraberlik golünü atmış, mücadele 2-2 sonuçlanmıştır. Müsabakanın rövanşında Ozan tekrar takımının beraberlik golünü atmış, mücadele aynı şekilde 2-2 sonuçlanmıştır. Penaltılara giden maçta Başakşehir finale çıkmıştır. Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlamış, Avrupa Liginde Son 32 Turunda Krasnodar'a elenmiş, Türkiye Kupasında ise yarı finale çıkmıştır. Ozan Tufan, Sezonu 39 Maç 5 Gol 3 Asist ile tamamlamıştır.

2017-18

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları erken başlamış, takımın başına kulübün efsanelerinden Aykut Kocaman getirilmiştir. Ozan Tufan'ın performansı Uefa Avrupa Ligi Ön Eleme maçlarında sıklıkla eleştirilirken, Aykut Kocaman kendisine destek vermiştir. Fenerbahçe Avrupa Ligi Dördüncü Tur Rövanş maçında Vardar karşısında ilk kez Fenerbahçe'de kaptanlık pazubandını takmıştır. Fakat Fenerbahçe Vardar'a elenmiş, Ozan ise bu maçta tribünlerin tepkisini çekmiştir. Sık sık tribünlerden protesto alan Ozan, Lig'de üçüncü hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ne karşı yapılacak müsabakada oynamak istememiş, "Hocam taraftar bana takmış. Ne yaparsam yapayım tepki alıyorum. Sizi de ateşe atıyorum." ifadesinde bulunmuş, teknik direktör Aykut Kocaman ise "O zaman birlikte yanalım." Diyerek oyuncusuna destek çıkmıştır. Bu maçta Ozan Tufan takımının galibiyet golünü atmış ve Fenerbahçe mücadeleyi 1-2 kazanmıştır. Golün ardından göz yaşlarına hakim olamayan Ozan gol sevincini Aykut Kocamana koşarak kutlamıştır. Bu maçın ardından formunu yükseltmiş, sürekli ilk onbirde oynamaya başlamıştır. Bu yaşananların üzerine Fenerbahçe taraftarı, bir sonraki hafta oyanan Süper Lig'in 4. hafta Mücadelesindeki Başakşehir maçından önce Ozan'ı tribüne çağırmış, destek vermiştir. Bu desteğin ardından Ozan, taraftarın yanına gitmiş ve armayı öpmüştür. Formunu yükselten ve istikrarlı bir şekilde performansına devam eden Ozan, 8. haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçında 4. dakikada Nabil Dirar'in ortasında güzel bir kafa vuruşuyla takımının ilk golünü atmış, Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazanmıştır. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan Kayserispor maçında yıldızlaşmış, 1 gol 1 asistlik performans gösterse de galibiyete yetmemiş, mücadele 3-3 sonuçlanmıştır. Bir sonraki hafta oynanan Osmanlıspor deplasmanında takımını öne geçiren Giuliano'ya asist yapmış, fakat mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştır. Bu maçın ardından Aykut Kocaman kadroda değişiklikler yapmış, Ozan Tufan kulübeye çekilmiştir. İlerleyen zamanlarda Aykut Kocaman tarafından kadroya alınmayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştır. Gelen sorular üzerine Aykut Kocaman, "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Ne dediğimi o biliyor!" açıklamasında bulunmuştur. Devre arasında İspanya ve İngiltere'den gelen teklifleri değerlendiren Ozan, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istemiş lakin Crystal Palace ile anlaşmaya yakınken, transfer son anda iptal olmuştur. Sezonun geri kalanında Fenerbahçe formasını hiçbir maçta giyememiş, Sezonu 14 Maç 3 Gol 1 Asist ile tamamlamıştır.

Düşüş Dönemi ve Kayboluş

2017-18 Sezonunun ikinci yarısı başlarken kadro dışı bırakılan Ozan için Aykut Kocaman ''Aslında hem Ozan Tufan, hem benim, hem de kulüp için, tüm bunlara ek olarak oyuncunun da geleceği için Ozan hakkında bir karar aldık. Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan, benim kafamda ve planlamamda, -ki bu doğru ya da yanlış olabilir ve gidip bir yere bunun yanlış olduğunu gösterir ama- yok. İşi uzatmaktansa onun için de bir karar almış olduk. Bundan bir sürü anlam üretip bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Kafamda başka bir oyun var ve bu oyunda ona yer yok. Ozan'ın da geleceğini şekillendirmesi ve karar vermesi için yardımcı olmaya çalıştık. Öbür türlü daha çok uzayacak." Açıklamasını yapmıştır. Geri kalan maçlarda hiç forma şansı bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'ın sezon sonu takımdan ayrılması ve Philipp Cocu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi üzerine affedilmiş, sezon başı kampının öne çıkan oyuncularından biri olsa da forma şansı bulamamıştır. Philipp Cocu tarafından da kadroda düşünülmeyen Ozan, tekrar kadro dışı kalmış, lisansı dahi çıkartılmamıştır. Fenerbahçe formasından çok uzun bir süre ayrı kalmış, fazlasıyla maç eksiği yaşamış ve kariyerinin en kötü günlerini geçirmiştir.

Yeniden Doğuş ve Diriliş

Alanyaspor (Kiralık)

Kötü günler geçiren Ozan Tufan'ın kariyerinin kırılma noktası Alanyaspor transferiyle gerçekleşti. Yeniden Doğuşunun adeta kahramanı olan dönemin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başarısız sonuçların ardından Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'den ısrarla Ozan Tufan'ı istemiş ve Ersun Yanal'ın onayıyla yarım sezon Alanyaspor'a kiralanmıştır. Transferin ardından Sergen Yalçın "Ozan'ı bizzat kendim istedim. 'Bana gel, 3 ay sonra milli takımdasın' dedim. Fenerbahçe'ye çok genç geldi Ozan yaşadığı sıkıntılarla ilgili kendi hayatımdan örnekler verdim, çok konuştuk. Çünkü böyle oyuncuları kaybetmek kolay. Kazanmak ise emek istiyor. Ben sadece vesile oldum, çünkü belli ki Ozan da böyle bir geri dönüşü çok istiyormuş. Eğer fizik gücünü korursa Ozan artık hep yükselir. Her şeyin kıymetini artık daha fazla biliyor ve hâlâ çok genç."[22] Açıklamasında bulunmuştur. Sergen Yalçın kiralık dönemde Ozan'la özel olarak ilgilenmiş ve üzerine düşmüştür. Ozan, Alanyaspor kiralık döneminde sık sık forma şansı bulmuş ve Sergen Yalçın'la özel antremanlar yapmıştır. Alanyaspor döneminde formunu yükseltmiş ve futbolseverlere bambaşka bir Ozan Tufan göstermiştir. Alanyaspor'da gösterdiği performans ile yeniden doğuşunu tescilleyen Ozan, Milli Takıma geri dönmüş 30 Mayısta oynanan Yunanistan maçında sahaya çıkmıştır. Bu gelişmeler üzerine kiralanması gündemdeyken Ozan'a 'Bana gel, 3 ay sonra milli takımdasın' diyen Sergen Yalçın, söylemini gerçekleştirmiştir. Alanyaspor'a katıldığında Sergen Yalçın ''Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış. Ozan'a tekrar futbolcu olduğunu biraz daha hatırlatmaya çalışıyoruz" açıklamasını yapmış, Ozan'da, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosuna dahil edilmesinin ardından Kişisel instagram hesabından Sergen Yalçın'la fotoğrafını paylaşıp Sergen Yalçın'ın demecini kastederek ''Hatırlattı'' ifadesini kullanmış, teşekkür etmiştir.

Fenerbahçe'ye Dönüş

2019-20

Ersun Yanal önderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe'de Alanyaspor'la kiralık sözleşmesi sona eren Ozan Tufan, takıma katılmıştır. Sezon öncesi kampında gösterdiği muazzam performansla Ersun Yanal'ın gözdesi haline gelen Ozan Tufan kadronun vazgeçilmezleri arasına gireceğinin sinyallerini vermiştir. Yeni sezonda 7 numaralı formayı tercih eden Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Max Kruse gibi isimlerle beraber oynamıştır. Sezonun 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçında kaptanlık pazubandını takmıştır. Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ozan, ilk golünü sezonun 9. haftasında Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçında ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla atmış ve takımı maçı 5-1 kazanmıştır. Ligin 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ceza sahasında düşürülmüş, takımına penaltı kazandırmış ve penaltıyı Vedat Muriqi gole çevirmiş, Fenerbahçe bu maçı 3-2 kazanmıştır. Süper Lig'de oynanan 14. hafta Mücadelesinde Gençlerbirliği mücadelesinde Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini yapmış Fenerbahçe bu maçı 5-2 Kazanmıştır. Bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanında Deniz Türüç'ün attığı golün asistini yapmış, fakat skoru değiştirmeye yetmemiş, Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a 3-1 kaybetmiştir. 16. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş ile Kadıköy'de derbi mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, Ozan Tufan bu maça kaptan olarak çıkmıştır. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Ozan, yaptığı presle topu kazanmış ve 30 metreden harika bir gol atarak skoru 2-0'a getirmiştir. Fenerbahçe maçı 3-1 kazanmıştır. 27 Aralık Tarihinde Fenerbahçe, Ozan Tufan ile 3+1 Yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurmuştur. Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye imza atan Ozan, "Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere, Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Emre abinin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yapmıştır. 18. hafta Mücadelesinde Gaziantep FK maçında Vedat Muriqi'nin attığı golün asistini yapmış, Fenerbahçe maçı 2-0 kazanmıştır. Bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etmiş ve Ozan, Max Kruse'nin attığı golün asistini yapmıştır. Fenerbahçe bu maçı 2-0 kazanmıştır. Şubat ayında düşüşe geçen Fenerbahçe seri puan kayıpları yaşamış ve şampiyonluk yarışında ağır yaralar almıştır. Buna rağmen formunu korumayı başaran Ozan, Antalyaspor deplasmanında Vedat Muriqi'nin attığı golun asistini yapmış fakat mücadele beraberlikle sonuçlanmıştır. Bir sonraki hafta Denizlispor maçında takımını öne geçiren golü atsa da mücadele berabere bitmiştir. Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 90. dakikaya 1-2 yenik girse de Ozan sahneye çıkmış, 90 ve 90+6 da attığı iki golle takımına galibiyeti getirmiştir. Ligin son haftasında oynanan Rizespor maçında takımının son golünü atmış ve Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazanmıştır. Fenerbahçe'ye dönüşünde başarılı bir performans sergileyen Ozan, Sezonu 34 Maç 6 Gol 6 Asist ile tamamlamıştır.

2020-21

Fenerbahçe, yeni sezona teknik direktör değişikliği ile başlamış, takımın başına Erol Bulut getirilmiştir. Yeni sezonda takıma Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas gibi orta sahalar transfer edilmiş fakat yükselen performansını devam ettiren Ozan, Erol Bulut'un da vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe maçında Pelkas'ın attığı golün asistini yapmış, Fenerbahçe mücadeleyi 2-3 kazanmıştır. 7. haftada oynanan Antalyaspor maçında takımının ilk golünü kaydetmiş,Fenerbahçe bu maçı 1-2 kazanmıştır. 9. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında Diego Perotti'nin attığı golün asistini yapmış skor 1-4'e gelmiştir. Maçın 72. dakikasında maçın son golünü atmış ve Fenerbahçe mücadeleyi 1-5 kazanmıştır. 10. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde 2 gol atmış fakat Ozan'ın golleri maçı çevirmeye yetmemiş, Fenerbahçe mücadeleden 3-4 mağlup ayrılmıştır. 14. haftada oynanacak Başakşehir maçı öncesinde yapılan COVİD-19 testlerinde Ozan Tufan'ın testi pozitif çıkmış,[27] Başakşehir karşısında forma giyememiştir. Testi negatif çıktıktan sonra 16. haftada oynanan Kasımpaşa maçıyla takıma dönen Ozan, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini yapmış ve Fenerbahçe mücadeleyi 0-3 kazanmıştır. 17. haftada oynanan Alanyaspor maçında, 12. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı golün asistini yapmış takımı 1-0 öne geçmiştir, mücadelenin ikinci yarısında 69. dakikada Pelkas'ın attığı golün asistini yapmıştır. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazanmıştır. Ozan, 25. haftada oynanan Karagümrük maçında Enner Valencia'nın attığı golün asistini yapmış, Fenerbahçe maçı 1-2 kazanmıştır. Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynanan derbi maçının 89. dakikasında ceza sahası dışından harika bir gol atan Ozan, takımının beraberlik golünü kaydetmiştir. Ozan'ın gol şutu hızının 109 km/h olduğu açıklandı.

OZAN TUFAN WATFORD

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