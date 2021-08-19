Ozan Tufan Watford'a transfer oldu
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Ozan Tufan Watford'a transfer oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Ozan Tufan'a Watford'a transfer oldu Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

- Ozan Tufan'a Watford'a transfer oldu

İSTANBUL - Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tufan için Watford ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşıldığı belirtilirken, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan" ifadeleri kullanıldı.

Watford ise Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı.

Ozan Tufan Watford'a transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
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