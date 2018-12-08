Başakşehir ve Kasımpaşa, Fenerbahçe'de Kadro Dışı Bırakılan Ozan Tufan'a Talip Oldu

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim olan Ozan Tufan aylardır Dereağzı Tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. 23 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan kulüp aramaya devam ediyor.

Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan Ozan'a Süper Lig'den iki teklif birden geldi. Şampiyonluk adayı Başakşehir ile sezonun flaş takımı Kasımpaşa'nın, genç oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.