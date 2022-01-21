Ozan Tufan neden oynamıyor? Ozan Tufan neden kadroda yok?

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, sezon başında kiraladığı Ozan Tufan'ın muhtemel 11'de yer almaması nedeniyle Ozan Tufan neden oynamıyor? Ozan Tufan neden yok? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ozan Tufan neden kadroda yok?

Ozan Tufan neden oynamıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin ünlü oyuncularından biri olan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak gitmişti. Son haftalarda oynanan maçlarda yer almadı. Haliyle bazı taraftarlar da bu durumun nedenini merak etmeye başladı.

OZAN TUFAN NEDEN OYNAMIYOR?

Ozan Tufan transfer döneminde Fenerbahçe'den gönderilen isimler arasında yer aldı. Ozan, tamamen gönderilmedi sadece bir dönemliğine kiralık olarak gönderildi. Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11 kadrosunda yer almaması nedeniyle merak edildi.

Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tufan Ada'da istediğini bulamadı. Şans bulmakta zorlanan yıldızın dönüşe hazırlandığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, sezon başında kiraladığı Ozan Tufan'ı göndermeye hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre satın alma opsiyonunu kullanmayacak İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Ozan'ı geri almasını istedi.

KABUL EDİLMEZSE...

Bu teklif kabul kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Ozan otomatik olarak geri dönecek.

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ŞANS BULAMIYOR

Ada'da istediği şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, 7 maçta oynadı.

YERİNE KAYEMBE GELİYOR

Watford'un Ozan'ın yerine alacağı oyuncu belli oldu. İngiliz ekibi, Belçika'nın Eupen takımında oynayan Demokratik Kongolu Edo Kayembe'yi (23) kadrosuna katmak istiyor.

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