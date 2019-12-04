Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri

04.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:35

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'la sözleşme uzatılması kararı sonrası gözler diğer futbolculara çevrildi.



Sarı lacivertlilerin ilk etapta bu sezon gösterdiği performansla kendine gelen Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatacağı konuşuluyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi.



Başkan Ali Koç, Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor.



Real Madrid -Fenerbahçe Maç Özeti;



