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Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'la sözleşme uzatılması kararı sonrası gözler diğer futbolculara çevrildi.

04.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:35
Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri

'de Nabil Dirar'la sözleşme uzatılması kararı sonrası gözler diğer futbolculara çevrildi.


Sarı lacivertlilerin ilk etapta bu sezon gösterdiği performansla kendine gelen 'ın sözleşmesini uzatacağı konuşuluyor.


Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi.


Başkan , Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor.


Real Madrid -Fenerbahçe Maç Özeti;


Kaynak: Hürriyet

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