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Ozan Tufan kadroya döndü

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası biten Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu.

Ozan Tufan kadroya döndü
21.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:25

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası biten Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Yarı Final 2. maçında Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. Tufan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası almış daha sonra ceza 1 maça düşürülmüştü. 25 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçında cezasını tamamlayarak Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Kasımpaşa karşısında ilk 11'de şans verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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