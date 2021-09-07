Ozan Tufan'ın Watford'daki forma numarası belli oldu
Fenerbahçe'den Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Fenerbahçe'den Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video ile Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı