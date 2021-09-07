Ozan Tufan'ın Watford'daki forma numarası belli oldu
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Ozan Tufan'ın Watford'daki forma numarası belli oldu

Ozan Tufan'ın Watford'daki forma numarası belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'den Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video ile Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
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