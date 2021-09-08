Ozan Tufan'ın Watford'da giyeceği forma numarası belli oldu!

Fenerbahçe'den, Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu. Peki, Ozan Tufan kaç numarayı giyecek?

Fenerbahçe'den, Watford'a transfer olan Milli oyuncu Ozan Tufan, Cumartesi günü Wolverhampton'a karşı çıkması beklenen maçta giyeceği forma numarası belli oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Watford resmi hesabından yapılan paylaşım ile forma numarası duyurulan milli yıldız, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Watford yaptığı paylaşımda "Introducing our new Number 18… @ozan! ????" "Karşınızda yeni 18 numaramız…" şeklinde paylaşımda bulundu.