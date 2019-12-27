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Ozan Tufan'ın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

27.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:08
Ozan Tufan'ın sözleşmesi uzatıldı

, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz"

Kaynak: DHA
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