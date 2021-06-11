Ozan Tufan'ın eşi kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ozan Tufan'ın eşi kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ozan Tufan'ın eşi kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan ile 2 yıldır birliktelik yaşayan ve 31 Mart 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yaptıkları tören ile dünya evine giren Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan ile 2 yıldır birliktelik yaşayan ve 31 Mart 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yaptıkları tören ile dünya evine giren Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, aslen nerelidir?

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Rojin Haspolat 14 Eylül 1996 yılında Bursa doğumlu ve Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020'de nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.

Rojin Haspolat ile Ozan Tufan 31 Mart 2021 Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda yaptıkları tören ile dünya evine girdi.

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