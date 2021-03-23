Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı
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Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

23.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:15
Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın doğum günü A Milli Futbol Takımı'nın kampında kesilen pasta ile kutlandı.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın doğum günü A Milli Futbol Takımı'nın kampında kesilen pasta ile kutlandı.

A Milli Takım oyuncusu Ozan Tufan'ın 26. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı. Milli futbolcu, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, yarınki Hollanda karşılaşmasından alınacak galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olacağını vurguladı.0

(İHA)

Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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