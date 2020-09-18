Ozan Tufan'ın Çok Konuşulan Kariyeri
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Ozan Tufan'ın Çok Konuşulan Kariyeri

Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden olan Ozan Tufan genç yaşında yetenekleri ve hırsıyla adından söz ettirdi. Agresif davranışları ve bekleneni verememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Ozan Tufan, kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da eski formuna tekrar geri döndü. Ozan Tufan'ın inişli çıkışlı kariyerinin hikayesine Dugout farkıyla hep birlikte göz atalım.

Ozan Tufan'ın Çok Konuşulan Kariyeri
18.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:59

Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden olan Ozan Tufan genç yaşında yetenekleri ve hırsıyla adından söz ettirdi. Agresif davranışları ve bekleneni verememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Ozan Tufan, kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da eski formuna tekrar geri döndü. Ozan Tufan'ın inişli çıkışlı kariyerinin hikayesine Dugout farkıyla hep birlikte göz atalım.

Kaynak: Dugout

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