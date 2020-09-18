Ozan Tufan'ın Çok Konuşulan Kariyeri Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden olan Ozan Tufan genç yaşında yetenekleri ve hırsıyla adından söz ettirdi. Agresif davranışları ve bekleneni verememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Ozan Tufan, kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da eski formuna tekrar geri döndü. Ozan Tufan'ın inişli çıkışlı kariyerinin hikayesine Dugout farkıyla hep birlikte göz atalım.

Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden olan Ozan Tufan genç yaşında yetenekleri ve hırsıyla adından söz ettirdi. Agresif davranışları ve bekleneni verememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Ozan Tufan, kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da eski formuna tekrar geri döndü. Ozan Tufan'ın inişli çıkışlı kariyerinin hikayesine Dugout farkıyla hep birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout