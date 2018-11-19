Ozan Tufan'ın Benini Aldırma Nedeni Belli Oldu!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırması gündem oldu. Futbolcunun yeniden affedilmesi gündeme gelirken, Ozan Tufan'ın yüzündeki beni aldırması çok konuşuldu. Genç futbolcunun bu operasyonu geçirme nedeni ise doktorların uyarısı oldu.

DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE OPERASYON GEÇİRDİ

Fenerbahçe'de yeniden kadroya dahil edilmesi gündemde olan Ozan Tufan'un yüzündeki beni aldırması çok konuşuldu. Futbolcunun bu kararı almasının nedeni doktorların uyarısı oldu. Yüzündeki benin son dönemde büyümesi ve farklı sağlık sorunlarına yol açabilme tehlikesi nedeniyle operasyona karar verildi. Ozan Tufan bu gerekçeyle benini aldırdığı fiade edildi.

OZAN TUFAN AFFEDİLECEK Mİ?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Onunla gelecek hafta konuşacağım. Ozan, çok yetenekli ve oynamak istiyor. Onun kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Yeteneği var ama buna kendi karar verecek."

(Futbol Arena)