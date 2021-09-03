Ozan Tufan geri mi döndü? Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü mü? Ozan Tufan hangi takımda? Fenerbahçe'de mi Watford'da mı?

Son dakika gelen haberlere göre, İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın geri dönebileceği iddia edildi. Ozan'ın İngiltere Çalışma Bakanlığı'na yaptığı çalışma izni başvurusu kabul görmedi. Ozan'ın bu yüzden geri dönebileceği öne sürüldü. Peki, Ozan Tufan geri mi döndü? Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü mü? Ozan Tufan hangi takımda? Fenerbahçe'de mi Watford'da mı? İşte bilgiler...

Fotospor'un haberine göre; Watford'a transfer olan Ozan, çalışma izni alamadı. İngiltere Çalışma Bakanlığı'na çalışma izni başvurusunu kabul etmediği, Ozan'ın bu sebeple geri dönebileceği iddia edildi. Bunun ardından, Ozan Tufan hangi takımda? Fenerbahçe'de mi Watford'da mı? araştırılıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

OZAN TUFAN FB'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın geri dönebileceği iddia edildi. Ozan'ın İngiltere Çalışma Bakanlığı'na yaptığı çalışma izni başvurusu kabul görmedi. Ozan'ın bu yüzden geri dönebileceği öne sürüldü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fotospor'un haberine göre; Watford'a transfer olan Ozan, çalışma izni alamadı. İngiltere Çalışma Bakanlığı'na çalışma izni başvurusunu kabul etmediği, Ozan'ın bu sebeple geri dönebileceği iddia edildi.

FORMA NUMARASI YOK

25 kişilik Premier Lig listesinde Ozan'ın isminin yer almaması dikkat çekti.

Watford'un resmi sitesinde 26'ncı futbolcu olarak Ozan'ın fotoğrafı yer almasına rağmen forma numarasının olmaması da söylentileri kuvvetlendirdi.