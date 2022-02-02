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Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Akın - Spor
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Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde istanbul'a gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

İngiltere Premier Lig, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Watford, Spor, Haber

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