Ozan Tufan: Fenerbahçe milli futbolcuyu Watford'a kiraladı
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BBC

Ozan Tufan: Fenerbahçe milli futbolcuyu Watford'a kiraladı

Ozan Tufan: Fenerbahçe milli futbolcuyu Watford'a kiraladı
BBC - Haberler | Spor

Fenerbahçe milli futbolcu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Watford'a kiraladı.

Fenerbahçe milli futbolcu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Watford'a kiraladı.

Watford ve Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla transferi açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" denildi.

Watford'dan yapılan açıklamada da, "Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" ifadeleri yer aldı.

Watford, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek.

26 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 7,5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Watford, gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'nde kalması halinde bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacak.

Ozan Tufan daha önce sık sık hayalinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu söylemişti.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Ozan Tufan, 6 gol atıp 10 asist yapmıştı.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla EURO 2020'de de oynamıştı.

BBC
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İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
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