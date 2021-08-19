Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı Açıklaması
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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı Açıklaması

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti.

Sosyal medyadaki kişisel hesabından "Büyük Fenerbahçe ailesine sevgilerimle" başlığıyla paylaşımda bulunan Ozan Tufan, duygularını anlatmakta zorlandığını belirtti.

"Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım." diyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde bir yer bulmak? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. 19 yaşında bir genç olarak geldiğim Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık. Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden."

Ozan Tufan, Fenerbahçe camiasına teşekkür ederek, "Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığınız tarifi mümkün olmayan hatıralar için hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Her gün olduğu gibi bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, mesajını "Evladınız Ozan." ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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