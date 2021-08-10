Ozan Tufan'dan Bursaspor'a 50 bin TL'lik destek
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Ozan Tufan'dan Bursaspor'a 50 bin TL'lik destek

Ozan Tufan'dan Bursaspor'a 50 bin TL'lik destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeşil-beyazlı kulübün 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu.

Bursaspor alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeşil-beyazlı kulübün 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un maddi sıkıntılar sebebiyle başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasının son gününde önemli destekler gelmeye başladı. Yeşil-beyazlı takımın alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bu duruma kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Bursaspor'a 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ozan Tufan'dan Bursaspor'a 50 bin TL'lik destek - Haberler Spor
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