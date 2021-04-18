Ozan Tufan'dan 2 asist
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Ozan Tufan'dan 2 asist

Ozan Tufan'dan 2 asist
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Medipol Başakşehir mücadelesinde yaptığı 2 asistle maçta öne çıkan isimlerden biri oldu.

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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Medipol Başakşehir mücadelesinde yaptığı 2 asistle maçta öne çıkan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği müsabakada 2 golün asisti de Ozan Tufan'dan geldi. Müsabakanın 40. dakikasında Szalai'nin attığı golde asisti yapan 26 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada Pelkas'ın golünü de hazırlayan isim oldu. Ozan, Başakşehir maçında yaptığı asistle bu sezon Süper Lig'deki attırdığı gol sayısını 9'a çıkardı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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